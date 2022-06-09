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    Kocaeli'de 670 bin TL değerinde elektrik kablosu çalındı

    670 bin TL değerinde elektrik kablosu çaldığı belirlenen 2 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen hırsızlar tutuklandı.
    • 09.06.2022 - 14:39
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    Kocaeli'de 670 bin TL değerinde elektrik kablosu çalındı

    Kocaeli polisi, Başiskele, Gebze ve Çayırova ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından harekete geçti.

    Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, iş yeri ve çeşitli kurumlardan 670 bin TL değerinde elektrik kablosu çaldığı tespit edildi.

    Operasyonla yakalandılar

    İHA’nın haberine göre hırsızlık yaptığı belirlenen R.A. ve İ.G., İstanbul'da düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı.

    Şüphelilerin kullandığı araç içerisinde Kadıköy'den çalındığı tespit edilen 35 bin TL değerinde suç eşyası kablolar mal sahibine teslim edildi.

    Kocaeli de 670 bin TL değerinde elektrik kablosu çalındı #1

    Tutuklandılar

    Şüphelilerin, İstanbul'da da benzer 6 olaya daha karıştığı öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

    Kocaeli de 670 bin TL değerinde elektrik kablosu çalındı #2


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