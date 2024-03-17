Kocaeli'de 7 aylık evli olan genç kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü Ayrıldıklarını kabul edemeyen eski sevgilisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 7 aylık evli olan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Kocaeli'de ayrılığı kabullenemeyen eski sevgilinin silahlı saldırısı can aldı.

Darıca ilçesinde dün saat 07.00 sıralarında, işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Silahla saldırıp kaçtı

Esen'e 3 el ateş eden şüpheli kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlıkçıların kontrolünde başından vurulduğu anlaşılan Esen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Gülhan Esen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze defnedilmek üzere Esen'in memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine gönderildi.

Eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Polis ekiplerinin çalışmalarında, Gülhan Esen'i öldüren şüphelinin takıntılı eski erkek arkadaşı M.T. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin, yaklaşık 1 hafta önce Gebze'deki bir lojistik firmasında işe başlayan Gülhan Esen'i takip ederek eve giriş ve çıkış saatlerini öğrendiği, olay günü ise bir hafif ticari araçla İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden gelerek evinin önünde Gülhan Esen'in çıkmasını beklediği sonra da olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Evliliğini kabullenemedi

Şüpheli M.T. ile, Gülhan Esen'in birkaç yıl önce tanıştığı, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldıkları belirtildi.

M.T.'nin, Esen'in 7 ay önce yaptığı evliliği kabullenemediği, takıntı haline getirip, genç kadını öldürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)