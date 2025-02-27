Kocaeli'de 7 cinsel saldırının zanlısı yakalandı

İHA
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.
7 CİNSEL SALDIRININ ZANLISI YAKALANDI
Yapılan araştırmalar sonucunda, İzmit ve Kartepe ilçelerinde son bir yıl içinde 7 farklı cinsel saldırı suçunu işlediği tespit edilen A.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından yasal işlemler için adli mercilere sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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