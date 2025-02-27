Kocaeli'de 7 cinsel saldırının zanlısı yakalandı

İHA

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

7 CİNSEL SALDIRININ ZANLISI YAKALANDI

Yapılan araştırmalar sonucunda, İzmit ve Kartepe ilçelerinde son bir yıl içinde 7 farklı cinsel saldırı suçunu işlediği tespit edilen A.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından yasal işlemler için adli mercilere sevk edildi.