Kocaeli'de 7 günlük uyuşturucu operasyonunda 174 gözaltı

İHA
Emniyet güçleri zehir tacirlerine geçit vermiyor...
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son 7 günde yaptığı 146 uygulama ve operasyonda 174 kişi gözaltına alındı.
11 kişi tutuklandı
Bu şahıslardan 161'i serbest bırakıldı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 11'i tutuklandı.
Uyuşturucu madde ele geçirildi
Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 216 gram metamfetamin, 319 gram esrar, 145 gram skunk, 19 gram eroin, 843 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 gram kokain, 2 ecstasy, 46 sentetik ecza, 1 uyuşturucu hap, 16 bin 570 TL ve 2 hassas terazi ele geçirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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