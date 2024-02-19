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Kocaeli'de 7 günlük uyuşturucu operasyonunda 174 gözaltı

Kocaeli'de 7 günlük uyuşturucu operasyonunda 174 gözaltı Kent genelinde polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlarda 174 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.