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    Kocaeli'de 70 bin TL'lik ziynet çalan 2 şahıs tutuklandı

    Körfez ilçesindeki evden yüklü miktarda ziynet eşyası çalan şüpheliler, İstanbul'da yakalandı.
    • 10.06.2022 - 18:13
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    Kocaeli'de 70 bin TL'lik ziynet çalan 2 şahıs tutuklandı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalındı.

    70 bin TL değerinde ziynet çalan şüphelileri yakalamak için, polis ekipleri çalışma başlattı.

    2 şahıs yakalandı

    Şüphelileri yakalamak için çalışma baştan polis ekipleri, hırsızlık olayının D.G. ve A.T. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

    İstanbul'da yakalandıp tutuklandılar

    Şüpheliler, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul’da yakalandı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Kocaeli de 70 bin TL lik ziynet çalan 2 şahıs tutuklandı #1


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