Kocaeli'de 70 bin TL'lik ziynet çalan 2 şahıs tutuklandı

Körfez ilçesindeki evden yüklü miktarda ziynet eşyası çalan şüpheliler, İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalındı.

70 bin TL değerinde ziynet çalan şüphelileri yakalamak için, polis ekipleri çalışma başlattı.

2 şahıs yakalandı

Şüphelileri yakalamak için çalışma baştan polis ekipleri, hırsızlık olayının D.G. ve A.T. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

İstanbul'da yakalandıp tutuklandılar

Şüpheliler, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul’da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.