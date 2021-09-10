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- Kocaeli’de, 700 litre sahte içki ele geçirildi
Kocaeli’de, 700 litre sahte içki ele geçirildi
Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinde, jandarma ekipleri 700 litre sahte alkol ele geçirdi. İş yeri sahibi M.Ç., gözaltına alındı.
- İHA
- 10.09.2021 - 14:53
- Güncelleme : 10.09.2021 - 15:12
Kocaeli’de, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinde sahte alkol bulundurulduğu bilgisini aldı.
Ekipler, alınan bilgi üzerine sahte içki operasyonu için düğmeye bastı.
Söz konusu adrese baskın düzenlendi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
İş yerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 700 litre sahte alkol ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen iş yeri sahibi M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.