Euro
9.9572
-0.36%
Dolar
8.4095
-0.33%
Altın
485.35
-0.29%
Borsa
1.45
-0.21%
Bitcoin
386.500
-2.28%
EXEN Coin
25.13
1.69%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Kocaeli’de, 700 litre sahte içki ele geçirildi

    Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinde, jandarma ekipleri 700 litre sahte alkol ele geçirdi. İş yeri sahibi M.Ç., gözaltına alındı.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 14:53
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 15:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de, 700 litre sahte içki ele geçirildi

    Kocaeli’de, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinde sahte alkol bulundurulduğu bilgisini aldı.

    Ekipler, alınan bilgi üzerine sahte içki operasyonu için düğmeye bastı.

    Söz konusu adrese baskın düzenlendi.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    İş yerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 700 litre sahte alkol ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen iş yeri sahibi M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

    Kocaeli’de, 700 litre sahte içki ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir