Kocaeli'de 7’nci kattan düşen Sedefnur ile ilgili yeni gelişme

Kocaeli'de 7’nci kattan düşen Sedefnur ile ilgili yeni gelişme

23 yaşındaki Sedefnur Çağlar'ın 7’nci kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan polis memuru erkek arkadaşı tutuklandı.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3'üncü etap A-11 Blok’taki evine gitti.

İddiaya göre Sedefnur Çağlar, dün sabah 06.30 sıralarında 7’nci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sedefnur Çağlar'ın ağır yaralandığı öğrenildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın ailesinin Sivas'ta oturduğu, olaydan sonra hemen Kocaeli'ye geldikleri ifade edildi.

Genç kızın ve evde bulunan diğer kişilerin, akşam saatlerinde birlikte alkol aldıkları belirlendi.

Olayın ardından harekete geçen asayiş şube ekipleri, evde bulunan polis memurları A.A. ile O.Ç.'yi ve E.Ş. isimli genç kızı gözaltına aldı.

"TARTIŞTIKTAN SONRA BALKONDAN ATLADI"

Gözaltına alınan A.A.'nın ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur ile birlikte arkadaşı O.Ç.'nin evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını ve sabaha karşı bilinmeyen bir sebeple Sedefnur ile tartışmaya başladıklarını, tartışma sırasında kız arkadaşının balkondan atladığını öne sürdü.

O.Ç. ve E.Ş.'nin ise ifadelerinde, olay sırasında uyuduklarını, bağrışmalara uyandıklarını ve balkondan aşağıya baktıklarında da Sedefnur Çağlar'ı yerde yatarken gördüklerini söyledikleri öğrenildi.

İKİSİ DE AÇIĞA ALINDI, BİRİ TUTUKLANDI

Polis memurları A.A. ve O.Ç.'nin açığa alındığı bildirildi.

O.Ç.'nin savcılık tarafından serbest bırakıldığı, A.A.'nın ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.