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    Kocaeli’de 7’nci kattan düşen Sedefnur, memleketine götürüldü

    Polis sevgilisiyle misafirliğe gittiği evin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve ailesinin isteğiyle memleketine götürülen Sedefnur’un durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 12:50
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    Kocaeli’de 7’nci kattan düşen Sedefnur, memleketine götürüldü

    Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), 9 Ocak'ta polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki evine misafirliğe gitti.

    Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü.

    BİR SÜRE UYUTULDU

    Yaralanan Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakıma alındı.

    Ameliyat olan ve hayati tehlikesi bulunan Sedefnur, bir süre uyutuldu.

    Kocaeli’de 7’nci kattan düşen Sedefnur, memleketine götürüldü #1

    POLİS MEMURU TUTUKLANDI

    Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

    Polis memuru O.Ç. savcılıktaki, E.Ş. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Ahmet Ata, ifadesinde, polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek atladığını öne sürdü.

    SİVAS’A AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

    Bir süre önce uyandırılan Sedefnur, yoğun bakımdan çıkarılıp Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi'ndeki odaya alındı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi hazırlamak üzere Sedefnur’un ifadesini almak için girişimlerde bulunup iletişim kuracak uzmanlar görevlendirdi.

    Dudak okuma ve iletişim konusunda uzman olan görevliler, psikolog eşliğinde Sedefnur’un ifadesini almaya çalıştı.

    Kocaeli’de 7’nci kattan düşen Sedefnur, memleketine götürüldü #2

    İFADESİ ALINAMADI

    Boğazında aparat olduğu için nefes almakta güçlük çektiği öğrenilen Sedefnur’un ifadesi, uzun uğraşlara rağmen alınamadı.

    Ailesinin talebiyle, ambulansla Sivas’taki bir hastaneye götürülen Sedefnur’un tedavisinin burada devam edeceği öğrenildi.

    YENİDEN DENEYECEKLER

    Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve beyninde ödem oluşan Sedefnur’un beyin ödeminin gördüğü tedaviyle günden güne azaldığı ve sağlık durumunun daha iyiye gittiği öğrenildi.

    İlk ifade denemesinin başarısız olmasının ardından uzmanlar, belirli periyotlarla doktorların izin verdiği dönemlerde psikologlar eşliğinde Sedefnur'un ifadesini almayı yeniden deneyecek.

    Kocaeli’de 7’nci kattan düşen Sedefnur, memleketine götürüldü #3


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