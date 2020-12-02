Kocaeli'de 8 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulundu

8 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunan 19 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7 Ocak’ta Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan ve annesi işe giden 8 yaşındaki A.B., evde 19 yaşındaki kuzeni Şafak B. ile yalnız kaldı.

Bu sırada Şafak B., kuzeninin kıyafetlerini çıkararak cinsel istismarda bulundu.

Küçük kızın yaşadığı olayı annesine anlatmasının ardından anne K.B., durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan Şafak B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADELER TUTARLI BULUNDU

İfadesinde üzerine atılan suçu kabul etmeyen Şafak B. hakkında, A.B.’nin 8 yaşında olması göz önünde bulundurularak, anlattığı olayın hayal ürünü olmasının hayatın olağan akışına uymadığı ve soruşturmanın farklı evrelerinde verdiği bilgilerin tutarlı olması nedeniyle Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

AİLE SALONA GİTMEDİ

Davanın karar duruşması, bugün Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Şafak B., SEGBİS üzerinden katılırken A.B.’nin ailesi ise salona gelmedi.

8 YIL 4 AY CEZA VERİLDİ

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, alınan ifadeler ve mağdur beyanları dikkate alındığında cinsel istismar suçunu işlediğine kanaat getirilen Şafak B.'nin 8 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.