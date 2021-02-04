Kocaeli'de 8 yıldır aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan 38 yaşındaki kişinin para meselesi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıkarken, cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, cesedi uçurumdan attıklarını itiraf etti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tesisatçılık yapan 38 yaşındaki Akif Demir'in kızı, 6 Ağustos 2013 tarihinde polise başvurup, babasına ulaşamadığını söyledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonuçsuz kaldı. Ailesi de Demir'in yurt dışına gittiğini düşündü.

POLİS, TEK TEK ORTAYA ÇIKARDI

Kayıp ve faili meçhul dosyaları tekrar açan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Akif Demir’in dosyasını yeniden ele aldı.

Titiz bir soruşturma yürüten ekipler, Demir'in o dönemdeki banka hesaplarını inceledi, borçlu ve alacağı olduğu kişileri araştırdı. Ekipler, Demir'i tanıyanların ifadelerine başvurarak tartıştığı ya da arasının bozuk olduğu kişilerin listesini çıkardı.

Yapılan araştırmalarda C.M. (30) ve H.Ö. (40) isimli kişiler, şüpheli olarak değerlendirildi.

PARA MESELESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜP, UÇURUMA ATTILAR

Polis ekipleri, dün gece Karamürsel ilçesi Kızderbent Mahallesi'nde eş zamanlı düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

Yapılan ilk sorgularında Akif Demir'i para meselesi yüzünden öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler, Akif Demir’i Kızderbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda araç içerisinde tabanca ile vurarak öldürdükten sonra cesedini Aktoprak mevkisindeki uçurumdan attıklarını söyledi.

Bölgeye götürülen şüphelilere yer göstermesi yapıldı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

H.Ö.'nün evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen C.M. ve H.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.