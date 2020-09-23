Kocaeli'de abdest alıp namazı beklerken bıçaklandı, beyin ölümü gerçekleşti

Şizofren saldırgan tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen şahsın abisi, namaz saatini bekleyen kardeşinin bıçaklanma anlarını anlattı.

42 yaşındaki Volkan Mercan, arkadaşıyla birlikte Kocaeli’nin İzmit ilçesi Bekirdere'de bulunan derneğin lokaline gitti. İkili burada, masaya çay sipariş etti.

Bu sırada içeri giren, akli dengesinin yerinde olmayan ve kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, elindeki bıçakla masada çay içen Volkan Mercan’ı göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Volkan Mercan, olay yerine çağrılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Volkan Mercan’ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

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DAHA ÖNCE DE BABASINI BIÇAKLADI

Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın daha önce de birlikte yaşadığı babasını bıçakla yaraladığı öğrenildi. Saldırgan, emniyetteki işlemleri ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

“ORADA NAMAZ SAATİNİ BEKLİYOR”

Doktorların ümidi kestiği kardeşi hakkında konuşan ağabey Umut Mercan, “Kardeşim yıllık izindeydi çay ocağına gidiyor, hiç tanımadığı şizofren birisi bıçağı alıp, kardeşime saplıyor. Semerkand Dergahı’nda oldu olay, kardeşim namaz kılan birisi. Çocuk namaz saatini bekliyordu. Oturup çay içerken geliyor, takıyor bıçağı işte. Bize denilen dört bıçak darbesi ama ben görüntüleri izledim dörtten fazla. Şu an kardeşim yoğun bakımda, kalbinde kesikler, ciğerinde yırtıklar var. Ölümle pençeleşiyor kurtaramayacaklar. Doktorlar ümidini kesti. Bugün yarın bekliyoruz. Tüm beyin fonksiyonları durmuş çok küçük bir umut yaşasa bile bitkisel hayat gibi bir şey.” dedi.

“BEKARDI, PARA BİRİKTİRİYORDU, EV ALACAKTI, NASİP OLMADI”

Şahsın daha önce de babasını bıçakladığını söyleyen Mercan, “Babasına yapan dışarıda başkalarına ne yapmaz. Kardeşimle bir tanışmışlıkları yok. Kardeşim olmasaydı başkasına yapardı. Benim amacım başkasının başına gelmesin. 42 yaşındaydı, belediyede çalışıyordu. Bekardı, para biriktiriyordu ev alacaktı nasip olmadı. Polislerin söylemesine göre iki ay sonra salınacak. Bu, çok kötü bir şey. Dışarıda gezecek bu adam, başkasına da zarar verecek. Zarar vereceği zaman kime ne anlatacaklar, başımıza bela olur.” diye konuştu.

“KAZA DEĞİL BU GELİP PİSİ PİSİNE KARDEŞİMİ BIÇAKLAMIŞ”

Abi Mercan, “Ben Bekirdere’de oturuyorum, çocuk da Bekirdere'de oturuyor. Yarın öbür gün ben bu adamla karşılaşacağım, beni psikolojik olarak düşünmeleri lazım. Bu adama ceza vermeleri lazım çıkarmamaları lazım. Küçük bir adam değil 40 yaşında aklı başında bir adam. Kaza değil bu, gelip pisi pisine kardeşimi bıçaklamış.” şeklinde konuştu.