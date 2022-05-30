Kocaeli'de 'Açık giyinmek yasaktır’ yazılı kafeye şortla giren genç kız kovuldu

Başiskele ilçesinde girişinde 'Burada açık giyinmek yasak’ yazılı kafeye şortla giren genç kız, bir personel tarafından dışarı çıkartılırken, kafe sahipleri personelin işine son verildiğini açıkladı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Körfez Mahallesi Liman Caddesi üzerinde bulunan bir kafeye arkadaşıyla birlikte gelen genç kız, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

"Aileler rahatsız oluyor" deyip dışarı çıkmalarını istedi

Sipariş verdikten kısa bir süre sonra, kızların yanına gelen bir personel kendilerine şort giymelerinin uygun olmadığını belirterek, ‘Burada açık kıyafetler giyilmediğini, ailelerin bundan rahatsız olduğunu’ söyleyip genç kızların dışarı çıkmalarını istedi.

Genç kız kafe önünde ‘Burada açık giyinmek yasak’ yazılı tabelanın fotoğrafını “Şort giydiğim için kafeden kovuldum. Merhaba, bugün arkadaşlarımla kafede otururken kafenin çalışanı ‘kapalı’ arkadaşımı yanına çağırıp burada açık giyinilmediğini ve ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyledi. Arkadaşıma para teklif edip kafeden gitmemizi istedi” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, kafeye tepkiler yağdı.

İşletmeden açıklama: "Saygısızlık yapan personel kovuldu"

DHA'nın aktardığına göre; olayın ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan işletme sahipleri, olayın kendilerinden habersiz bir şekilde yaşandığını öne sürdü. Yaşanan olaydan dolayı özür dileyen kafe sahipleri açıklamasında, “Kafemizde yaşadığımız olayla ilgili saygısızlığı yapan personel işten çıkarılmıştır. Kafe yönetiminin bu olaydan haberi yoktur. Olayı kamera kayıtlarından izler izlemez kafe yönetimi saygısızlığı yapan personelin işine son vermiştir. Özür dileriz” ifadelerine yer verdi.