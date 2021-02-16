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    Kocaeli'de ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi

    Yoğun kar yağışı sonrasında üzerindeki yükün ağırlığına dayanamayan ağaç, park halindeki otomobilin ve hafif ticari aracın üzerine devrildi.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 16:23
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    Kocaeli'de ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 133 Sokak’ta, il genelinde etkisini sürdüren yoğun yağış sonrasında üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaç, kökünden koptu.

    Kopan ağaç, sokak üzerinde park halinde bulunana otomobilin ve hafif ticari aracın üzerine devrildi.

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Ağacın üzerine devrilmesi sonucu araçlarda maddi hasar oluştu. Olayı gören çevredekil vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

    Kocaeli de ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi #1

    DEVRİLEN AĞAÇ KESİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, devrilen ağacı keserek altında kalan araçları kurtardı.

    Kocaeli de ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi #2

    Kocaeli de ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi #3

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