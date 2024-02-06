Kocaeli'de ağaca çarpan otomobilin motoru fırladı: 1'i ağır 5 yaralı

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kabaoğlu mevkisinde A.E.B. (26) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı.
Savrulan otomobilin motoru yola fırladı, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ağaç yerinden söküldü
Otomobilin çarpması neticesinde kökünden sökülen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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