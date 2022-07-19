Kocaeli'de ahırda yangın çıktı

Kocaeli'de bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde Kuruçeşme Hatipköy yolu üzerinde bulunan ahırda meydana geldi.

Ekiplere haber verildi

Henüz bilinmeyen bir sebeple ahırda yangın çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.





Yangın söndürüldü

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Uzun uğraşlar neticesinde yangın söndürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



