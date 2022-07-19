Petrol
107.38
1.04%
Euro
17.9578
1.38%
Dolar
17.5496
0.67%
Altın
965.8
0.65%
Borsa
2502
2.07%
Bitcoin
411.596
9.65%
BTXN Coin
7.43
0.00%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Kocaeli'de ahırda yangın çıktı

    Kocaeli'de bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.
    • 19.07.2022 - 22:09
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 22:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de ahırda yangın çıktı

    Kocaeli'nin İzmit İlçesinde Kuruçeşme Hatipköy yolu üzerinde bulunan ahırda meydana geldi.

    Ekiplere haber verildi

    Henüz bilinmeyen bir sebeple ahırda yangın çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

    Kocaeli de ahırda yangın çıktı #1

    Yangın söndürüldü

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Uzun uğraşlar neticesinde yangın söndürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de ahırda yangın çıktı #2

    Kocaeli de ahırda yangın çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim yapıldı
    3. Sayfa

    Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim yapıldı

    Snapchat masaüstü sürümünü yayınladı
    Teknoloji

    Snapchat masaüstü sürümünü yayınladı

    Görüş Bildir