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    Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü

    Ailesini rehin alan bir kişi, tüfekle babasını öldürdü, iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan üç jandarma personelini de yaraladı.
    • AA
    • 16.05.2021 - 09:10
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    Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen E.B. (28), elindeki tüfekle ailesini rehin aldı.

    Tüfekle ateş açan E.B, babası Ali B'yi öldürdü, amcaoğulları Hüseyin ve Cafer B. ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarma personelini de yaraladı.

    ÖZEL HAREKAT YAKALADI

    Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, annesi Seher B'yi rehin alan zanlıyı ikna etmeye çalıştı.

    Teslim olmayan zanlı, özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda yaralı ele geçirildi.

    Kocaeli de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü #1

    ZANLININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan zanlının, tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

    Ekiplerce yara almadan kurtarılan anne Seher B. de ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Baba Ali B'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

    Kocaeli de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü #2

    15 YIL ÖNCE DE AMCASINI ÖLDÜRDÜ

    Şüpheli E.B'nin 2006 yılında amcası Hüseyin B'yi de öldürdüğü anlaşıldı.

    Öte yandan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, olay yerine gelerek operasyonu yöneten İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı'dan bilgi aldı.

    Kocaeli de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü #3

    JANDARMA ARACINA KURŞUN YAĞDIRDI

    Operasyonun yapıldığı ev drone ile görüntülendi.

    Zanlının ateş açması sonucu jandarma aracına çok sayıda saçma isabet ettiği görüldü.

    Ekiplerin ev ve çevresinde incelemeleri sürüyor.

    Kocaeli de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü #4

    Kocaeli de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü #5

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