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Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü

Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü

Ailesini rehin alan bir kişi, tüfekle babasını öldürdü, iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan üç jandarma personelini de yaraladı.