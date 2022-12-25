Kocaeli'de akarsu kirliliğine inceleme

Kartepe'den geçerek İzmit'ten denize dökülen Kilez Deresi'nin, sabah saatlerinde mavi renkte akma nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geçerek İzmit Körfezi'ne dökülen Kilez Deresi, sabah saatlerinde mavi renkte akmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine AFAD ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İnceleme sürüyor

DHA'nın haberine göre Marmara Denizi'ne kadar ulaşan kirliliğin Kartepe Çepni Mahallesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi girişindeki bir yağmur suyu kanalından dereye karıştığı tespit edildi.

Bölgeye gelerek numune alan ekipler, dereye karışan maddenin ne olduğunu tespit ederek kaynağına ulaşmak için çalışma başlattı.





































