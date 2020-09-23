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- Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bir kişiyi bıçakladı
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bir kişiyi bıçakladı
- İHA
- 23.09.2020 - 06:07
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 gün önce İzmit’te bulunan bir derneğin lokalinde meydana gelen olayda, Volkan M., arkadaşıyla bir masaya oturarak çay sipariş etti.
Bu sırada içeri giren, akli dengesinin yerinde olmayan ve kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, elindeki bıçakla masada çay içen Volkan M.’yi çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.
Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Volkan M., olay yerine çağrılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bir kişiyi bıçakladı VİDEO
YARALININ BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Volkan M.’nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın daha önce de birlikte yaşadığı annesini bıçakla yaraladığı, polis gözetiminde hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Öte yandan, akli dengesi yerinde olmayan şahsın saldırı anı ise dernek lokalinin güvenlik kamerasına yansıdı.