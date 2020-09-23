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Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bir kişiyi bıçakladı

Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bir kişiyi bıçakladı

İzmit ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan ve daha önce annesini bıçakla yaralayan bir şahıs, dernek lokalinde çay içen 42 yaşındaki şahsı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.