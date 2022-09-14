Kocaeli'de iki ay önce cadde ortasında ağabeyi, kardeşi ve yeğenleri tarafından öldüresiye darbedilen şahıs, bu kez de ayağından vuruldu.

Kocaeli'de inşaat işi ile uğraşan Rıdvan Atsız, iddiaya göre aralarında ağabeyi, kardeşi ve yeğeninin de olduğu şahıslar tarafından 14 Temmuz'da darbedilmişti.

Alacak-verecek meselesi sebebiyle husumetli oldukları ileri sürülen Atsız ile yakınları arasında yeniden tansiyon yükseldi.

İddiaya göre, Rıdvan Atsız şikayetini geri çekmediği gerekçesiyle ayağından vuruldu. Tedavi altına alınan Atsız, olayı kuzeni C.A.'nın yaptırdığını öne sürdü.

"C.A.'nın selamı var sana' diyerek ayağıma kurşun sıktılar"

Can güvenliğinin olmadığını ifade eden Rıdvan Atsız, "Ağabeyim B.A. ile amcamın oğlu C.A. iş birliği yapıyorlar. C.A.'nın bende 185 bin TL parası vardı. Bunun karşılığında benden 225 bin TL geri aldı. Ben de şikayetçi olduğum için kapıma silahlı adamlar gönderdiler, sokak ortasında beni darbettiler. Evime girerken yine silahlı adamlar önümü kesip otoparkta ‘Rıdvan sen misin?’ diye sordular. Şikayetimi geri çekmediğim için beni ölümle tehdit ettiler. Ben şikayetimi geri çekmedim. 29 Ağustos'ta televizyon programına başvuracaktım. Programa başvurmama 4 gün kala ayın 25’inde evime giderken gece saat 00.00 sıralarında arkamda bir araba durdu. Plakasını görmedim, söküldüydü. Bana 'Biz sana demiştik, ifadeni geri çek, sen ifadeni geri çekmemişsin, televizyon programına başvurmuşsun. C.A.'nın selamı var sana' diyerek ayağıma kurşun sıktılar." iddialarında bulundu.

Kocaeli'de akrabalarının darbettiği şahıs şimdi de ayağından vuruldu ViDEO

"Can güvenliğim yok"

C.A. hakkında şikayetçi olduğunu kaydeden Atsız, "Benim can güvenliğim yok, devlet tarafından bu insanlara uzaklaştırma verildi. Adamlar uzaklaştırmayı da silip geçtiler. Beni darbettiler, gasbettiler. İki ay öncesine kadar beni yine darbettiler, üstüme ne varsa aldılar, zorla arabaya bindirmeye çalıştılar. En son da şikayetimi geri çekmediğim, canlı yayın programına konuk olacağım diye ayağıma kurşun sıktılar." diye konuştu.

İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan 3 kişinin arandığı öğrenildi.