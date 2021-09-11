Kocaeli'de akülü motorun üstünde kara lastikli 92'lik çınar

92 yaşındaki Hüsnü Küçüksarı, yaşına rağmen tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Camiye giderken akülü motorunu, tarlaya giderken de pat patını kullanan asırlık çınar, gençlere adeta taş çıkartıyor.

Kocaeli'de yaşayan 92 yaşındaki emekli Hüsnü Küçüksarı, 65 yıllık hayat arkadaşını geçtiğimiz sene kaybetti.

Eşini kaybettikten sonra yaşamına yalnız devam Küçüksarı, günlerini kitap okuyarak, tarlaya, pazara ve camiye giderek geçiriyor.

Yaşına rağmen, tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayan Küçüksarı, camiye giderken akülü motorunu, tarlaya giderken ise pat patını (tarım aracı) kullanıyor.

"YAŞITLARINA TAŞ ÇIKARTIYOR"

Çok sevdiği eşinin de fotoğrafını daima gömleğinin cebinde taşıyan 92 yaşındaki Hüsnü Küçüksarı, hanımına kavuşacağı günü bekliyor.

Eşinin 30 Ağustos 2020 yılında vefat ettiğini söyleyen Küçüksarı, "1 senedir yalnız yaşıyorum. Kendi imkanlarımla akülü motor aldım. Onunla camiye gidip geliyorum. Bağ bahçeye gitmem icap ederse de pat pat kullanıyorum. Bahçede ne varsa onu yapıyorum. Bahçemizde kiraz, erik, armut, üzüm, zeytin, ceviz olur. Bunlarla uğraşıyorum" dedi.

"EŞİMİN FOTOĞRAFINI SÜREKLİ CEBİMDE TAŞIYORUM"

Kaybettiği eşinin, çok çalışkan bir insan olduğunu vurgulayan Hüsnü Küçüksarı, "Onunla her şeyimiz koordineliydi. 65 senelik evliliğimizde hiç sorunumuz olmadı. Allah rahmet eylesin. Özlüyorum onu. Bazen ihtiyacın oluyor, sormak istiyorsan bakıyorsun ve etrafında kimse yok. Rüya gördüğümde anlatmak istiyorum, bakıyorum etrafıma kimse yok. Bir an buruk oluyorum. Rabbim kötü günler göstermesin. Kendi ihtiyacımı bu yaşımda görmeye çalışıyorum. Eşimin fotoğrafını sürekli cebimde taşıyorum. Onun fotoğrafı devamlı cebimde durur. Böyle geldik böyle gideceğiz" şeklinde konuştu.

"GÖRENLER MAŞALLAH DİYOR"

Kendisini akülü motor üstünde görenlerin çok şaşırdığını kaydeden Küçüksarı, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen bana, 'Maşallah, sen bunu nasıl kullanıyorsun?' diyorlar. Bazıları da tebrik ediyor. Görenler, 'Maşallah' diyor. Bu yaşımda çoğu gence taş çıkartırım. Kendi meyvemi, kendim pazarlarım. Mevsimine göre ne topladıysam onların hepsini pazarlıyorum. Halimden memnunum. Çok şükür Allah’a. Kimseye muhtaç değilim"