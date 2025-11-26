Kocaeli'de alacağını tahsil edemeyen şahıs bıçak çekip binayı ateşe verdi

- Kocaeli Darıca'da, alacağını alamadığını iddia eden R.Ö., sinir krizi geçirip binayı ateşe verdi.
- Yangın hızlıca kontrol altına alındı ve dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
- Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde panik anları...
Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Caddesi Evliya Çelebi Sokak üzerindeki 3 katlı pansiyon olarak kullanılan binada yaşandı.
Bölgedeki firmalara inşaat ve taşıma gibi işlerde personel sağlayan aracı firmada çalışan R.Ö., alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle sinir krizi geçirdi.
ÖNCE BIÇAK ÇEKTİ, SONRA BİNAYI YAKMAYA ÇALIŞTI
Kendisine müdahale etmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çeken R.Ö., kendisinin de kaldığı binanın giriş katındaki daireyi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol alınarak söndürüldü.
4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli R.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.
YANGIN ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, işçilerin binadan kendi imkanlarıyla tahliye olduğu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, üst katlarda bulunan bazı işçilerin birbirine bağladıkları çarşafları pencereden sarkıtarak aşağı indikleri anlar yer aldı.