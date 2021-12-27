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- Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı
Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı
İzmit'te alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
- DHA
- 27.12.2021 - 02:41
Kocaeli'de gece saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Beren Sokak üzerinde, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 grup sokakta karşılaştı.
Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
2 KİŞİ YARALANDI
Kavga esnasında E.A. ve M.C. bıçak darbeleriyle yaralandı. E.A.'ya ait otomobil de zarar gördü.
ŞÜPHELİLER İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Bıçaklı saldırganlar kaçarak kayıplara karışırken, yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.