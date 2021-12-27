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    Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı

    İzmit'te alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
    • DHA
    • 27.12.2021 - 02:41
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    Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı

    Kocaeli'de gece saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Beren Sokak üzerinde, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 grup sokakta karşılaştı.

    Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kavga esnasında E.A. ve M.C. bıçak darbeleriyle yaralandı. E.A.'ya ait otomobil de zarar gördü.

    Kocaeli de alacak verecek kavgası: 2 yaralı #1

    ŞÜPHELİLER İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    Bıçaklı saldırganlar kaçarak kayıplara karışırken, yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

     

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