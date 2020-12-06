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    Kocaeli'de alevler arasında kalan cami kullanılamaz hale geldi

    Kulübede başlayarak camiye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • AA
    • 06.12.2020 - 16:25
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 16:28
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    Kocaeli'de alevler arasında kalan cami kullanılamaz hale geldi

    Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan bir kulübede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Yangın bir süre sonra yan tarafta bulunan Hz. Ömer Camisi'ne sıçradı.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıda başlayan ve camiyi saran alevleri müdahale ederek söndürdü.

    28 yıllık cami yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

    Öte yandan, söndürme çalışmalarını izlemek için kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlar, jandarma ekiplerince evlerine gönderildi.

    Kocaeli de alevler arasında kalan cami kullanılamaz hale geldi #1

    Kocaeli de alevler arasında kalan cami kullanılamaz hale geldi #2

    Kocaeli de alevler arasında kalan cami kullanılamaz hale geldi #3

    Kocaeli de alevler arasında kalan cami kullanılamaz hale geldi #4

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