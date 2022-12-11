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Kocaeli'de alkollü kadın 7'nci katta balkon tentesine çıktı

Kocaeli'de alkollü kadın 7'nci katta balkon tentesine çıktı

Alkollü genç kadın, 8 katlı binanın 7. katındaki balkonun tentesine oturunca yürekleri ağıza getirdi. Kadını kurtarmak için İtfaiye ve mahalleli seferber oldu.