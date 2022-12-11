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- Kocaeli'de alkollü kadın 7'nci katta balkon tentesine çıktı
Kocaeli'de alkollü kadın 7'nci katta balkon tentesine çıktı
- 11.12.2022 - 17:09
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde bulunan bir sitede alkollü olduğu iddia edilen kadın, 8 katlı apartmanın 7. katındaki balkonun tentesine çıktı.
Genç kadını o halde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
İHA'nın haberine göre ihbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'de alkollü kadın 7'nci katta balkon tentesine çıktı VİDEO
Toplanan kalabalığa el sallayıp öpücük yolladı
Bir eliyle üst kattaki balkonun çamaşır ipine tutunan, aşağıda bulunan ekiplere ve vatandaşlara da zaman zaman el sallayıp öpücük gönderen kadın, yürekleri ağıza getirdi.
İtfaiye ekipleri, genç kadının düşme ihtimaline karşı şişme yatak açtı. Elini çamaşır ipinden çektikten sonra duvara yaslanarak durabilen kadın, merdivenli itfaiye aracı ile aşağıya indirildi.
Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. O anlar ise saniye saniye vatandaşların kamerasına yansıdı.