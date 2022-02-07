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    Kocaeli'de alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı

    Darıca ilçesinde alkol alırken şişeyle ellerini kesip hastaneye gelen 2 şahıs, olay çıkarınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 09:28
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    Kocaeli'de alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı

    Kocaeli’nin Darıca ilçesinde isimleri öğrenilemeyen 2 şahıs, alkol aldıkları sırada şişenin kırılmasıyla birlikte ellerini kesti.

    Daha sonra tedavi olmak üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden 2 şahıs, burada kendi aralarında bağırarak küfürlü bir şekilde konuşmaya başladı.

    ALKOLLÜ ŞAHISLAR HASTANEDE OLAY ÇIKARDI

    Bu durumdan rahatsız olan diğer hastaların tepki göstermesi üzerine alkollü şahıslar, hastane içinde kavga çıkardı.

    Kavgaya hastane polisi ve güvenlik görevlileri müdahale etti. Alkollü şahısların kavgayı sürdürmesi üzerine hastaneye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, hastanede taşkınlık yapan 2 alkollü şahsı gözaltına aldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli'de alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı VİDEO

    Kocaeli de alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı #1

    Kocaeli de alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı #2

    Kocaeli de alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı #3

    Kocaeli de alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı #4


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