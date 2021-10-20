Euro
10.8429
0.16%
Dolar
9.3087
0.15%
Altın
530.81
0.41%
Borsa
1.43
0%
Bitcoin
594.997
1.57%
EXEN Coin
20.94
1.45%
12ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 12 C

    Kocaeli'de alkollü şahıslar, omuz atıp tartıştıkları 2 kardeşi bıçakladı

    Çayırova ilçesinde yolda yürürken kendilerine omuz atıp tartışan alkollü şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan 2 kardeş yaralandı.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 05:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de alkollü şahıslar, omuz atıp tartıştıkları 2 kardeşi bıçakladı

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Fatih Caddesi üzerinde, kimliği öğrenilemeyen alkollü şahıslar, cadde üzerinde karşılarına çıkan Recep H. (36) ile Süleyman H. (33) isimli ağabey ve kardeşe omuz atıp tartışmaya başladı.

    TARTIŞTIKLARI 2 KARDEŞİ BIÇAKLADILAR

    Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine alkollü şahıslar, yanlarında taşıdıkları bıçakları çıkararak iki kardeşi yaraladı. Daha sonra ise şahıslar, bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    Kocaeli de alkollü şahıslar, omuz atıp tartıştıkları 2 kardeşi bıçakladı #1

    HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

    Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Polis ekipleri kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

    Kocaeli de alkollü şahıslar, omuz atıp tartıştıkları 2 kardeşi bıçakladı #2

    Kocaeli de alkollü şahıslar, omuz atıp tartıştıkları 2 kardeşi bıçakladı #3

    Kocaeli de alkollü şahıslar, omuz atıp tartıştıkları 2 kardeşi bıçakladı #4

    Kocaeli de alkollü şahıslar, omuz atıp tartıştıkları 2 kardeşi bıçakladı #5

    Kocaeli de alkollü şahıslar, omuz atıp tartıştıkları 2 kardeşi bıçakladı #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir