Kocaeli’de ‘Amca yeleğin kirlenmiş’ diyerek altınlarını çaldılar

Üzerine pislik atarak “Amca yeleğin kirlenmiş” diyerek yaklaştıkları yaşlı adamdan, 12 Cumhuriyet altını ve bir miktar nakit para çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

7 Haziran’da Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki bir sokakta yürüyen yaşlı adamın arkasından önce pislik atan 2 şüpheli, ardından “Amca yeleğin kirlenmiş” diyerek yanına yanaştı.

Yeleğini temizleme bahanesiyle yaşlı adamın üzerinde bulunan yaklaşık 40 bin TL değerindeki 12 Cumhuriyet altını, 1300 TL ve 100 dolar nakit parasını çalan iki şüpheli, hızla gözden kayboldu.

POLİS 1 AY SONRA YAKALADI

Olayın ardından yaşlı adamın şikayeti neticesinde çalışma başlatan polis ekipleri, yankesicilik olayını gerçekleştiren L.K. ve T.T. adlı iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.