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- Kocaeli'de aniden yavaşlayan minibüse otobüs çarptı
Kocaeli'de aniden yavaşlayan minibüse otobüs çarptı
- İHA
- 31.08.2021 - 13:41
- Güncelleme : 31.08.2021 - 14:30
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde cadde üzerinde seyreden Tuncay G. idaresindeki 41 YT 623 plakalı minibüs, yoldaki tümsek sebebiyle aniden yavaşladı.
Arkadan gelen ve minibüsün yavaşladığını fark edemeyen Muhammet Y. yönetimindeki 41 BR 324 plakalı halk otobüsü, şiddetli bir şekilde minibüse arkadan çarptı.
1 YARALI
Çarpışma esnasında minibüste yolcu olarak bulunan Gökhan G. yaralandı.
Kazayı görenlerin, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'de aniden yavaşlayan minibüse otobüs çarptı VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından, yaralı yolcu ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.