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    Kocaeli'de aniden yavaşlayan minibüse otobüs çarptı

    Seyir halinde olan minibüs, önüne çıkan tümsek sebebi ile yavaşlayınca arkadan gelen halk otobüsü çarptı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.
    • İHA
    • 31.08.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 14:30
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    Kocaeli'de aniden yavaşlayan minibüse otobüs çarptı

    Kocaeli’nin Darıca ilçesinde cadde üzerinde seyreden Tuncay G. idaresindeki 41 YT 623 plakalı minibüs, yoldaki tümsek sebebiyle aniden yavaşladı.

    Arkadan gelen ve minibüsün yavaşladığını fark edemeyen Muhammet Y. yönetimindeki 41 BR 324 plakalı halk otobüsü, şiddetli bir şekilde minibüse arkadan çarptı.

    1 YARALI

    Çarpışma esnasında minibüste yolcu olarak bulunan Gökhan G. yaralandı.

    Kazayı görenlerin, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli'de aniden yavaşlayan minibüse otobüs çarptı VİDEO

    Kocaeli de aniden yavaşlayan minibüse otobüs çarptı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından, yaralı yolcu ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kocaeli de aniden yavaşlayan minibüse otobüs çarptı #2

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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    Kocaeli de aniden yavaşlayan minibüse otobüs çarptı #4

    Kocaeli de aniden yavaşlayan minibüse otobüs çarptı #5

    Kocaeli de aniden yavaşlayan minibüse otobüs çarptı #6

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