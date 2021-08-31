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Kocaeli'de aniden yavaşlayan minibüse otobüs çarptı

Kocaeli'de aniden yavaşlayan minibüse otobüs çarptı

Seyir halinde olan minibüs, önüne çıkan tümsek sebebi ile yavaşlayınca arkadan gelen halk otobüsü çarptı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.