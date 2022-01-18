Altı yıl önce hareket halinde olan araçta annesinin boğazını keserek öldüren Onur Ö.'nün, akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi.

2015 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan aracın arka koltuğunda oturan Onur Ö., bir anda yanındaki annesi Serpil Eroğlu’nu boğazından bıçaklayarak ölümüne sebep oldu.

Ön koltukta oturan İfaket Ergün de Onur Ö. tarafından ağır yaralanırken, panik yapan sürücü Işık Gürel ise kaza yapmıştı.

Sanık Onur Ö., cinayet sonrası Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE ÇIKTI

Sanık Onur Ö.'nün, Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Tedavisi süren Onur Ö. duruşmaya katılmazken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, okunan ATK raporunda Onur Ö.'nün cezai ehliyetinin olduğunu belirtti.

Kocaeli'de anne katilinin cezai ehliyeti olduğu ortaya çıktı VİDEO



DURUŞMA ERTELENDİ

Avukatın süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

"KENDİMİ KAYBETTİM"

Sanık Onur Ö., ilk duruşmada yaptığı savunmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendime geldiğimde cezaevindeydim. Cezaevinde gazetelerden olayı öğrendim. Sonrasında da kendimi kaybettim ve intihar etmek isteyip kendimi kestim ancak kurtardılar. Ölmek üzereydim. Olay yaşandığı dönemde uzun bir süredir birilerinin beni sürekli takip ettiğini düşünüyordum. İnsanların beni öldürmesinden, zehirlemesinden korkuyordum.

"NEDEN YAPTIM BİLMİYORUM, ÜZGÜNÜM"

Bir de televizyondan bana mesajlar gelmeye başlamıştı. Sürekli sesler duyuyordum. Uyuşturucu kullanmıyorum. Olay günü neden bilmiyorum ama bilincim yerinde değildi. Annemle veya arabadaki diğer kadınlarla aramda bir husumet yok. Böyle bir şeyi neden yaptığımı bilmiyorum. Gerçekten çok üzgünüm, özellikle de anneme yaptığım şey için çok üzgünüm."