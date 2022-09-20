Kocaeli'de annesini boynunu keserek katleden şahsa müebbet talebi

İstanbul'a ilerleyen aracın içerisinde annesinin boğazını kesen saldırgan, 27 kez de bıçak sapladı. Saldırgan evlat için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kan dondurucu evlat vahşeti yaşandı.

İstanbul'a ilerleyen aracın arka koltuğunda oturan Onur Ö. isimli şahıs, bir anda annesine saldırdı.

Annesinin boğazını kesti

Onur Ö., anne Serpil Eroğlu'nun boğazını keserek 27 defa da bıçaklarken, aracın ön koltuğunda oturan İfaket Ergün'ü de defalarca bıçakladı.

Anne Serpil Eroğlu hayatını kaybederken, Ergün ise ağır yaralandı.

Katil yakalandı

Olay anında panik olan aracın sürücüsü Işık Gürel’in kaza yapması neticesinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Onur Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Duruşmaya katılamadı

Sanığın Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması devam edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi süren Onur Ö. duruşmaya katılmazken, müşteki İfaket Ergün ve sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

"Yüzümden iki kez estetik operasyon geçirdim"

Sanıktan şikayetçi olan Ergün, "Sanık beni akciğer ve dalağımdan bıçakladı. İki kez yüzümden estetik operasyon geçirdim." dedi.

Cezai ehliyeti tam çıktı

Sanık avukatının savunma yapmasının ardından, cezai ehliyeti tam olan Onur Ö. hakkında mütalaa verildi.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Cumhuriyet savcısı, sanık Onur Ö’nün annesine karşı işlemiş olduğu suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbetle, İfaket Ergün’e karşı işlemiş olduğu suçtan dolayı ise müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Avukatın süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.