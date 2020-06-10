Kocaeli'de annesini darbederek rehin aldı

Şizofreni hastası oğlu tarafından darbedilen 84 yaşındaki emekli öğretmen, itfaiye aracı ile balkondan eve giren polis ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, şizofreni hastası oğlu ile beraber yaşayan 84 yaşındaki emekli öğretmen Nermin Arıcı, ilaçlarını almayan oğlu Mustafa İlhan Arıcı ile tartışma yaşadı.

ANNESİNİ DARBEDİP REHİN ALDI

Tartışmanın büyümesi üzerine ise Mustafa İlhan Arıcı, annesini darbetti. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları ise polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan şahıs, kapıyı kilitleyerek annesini rehin aldı.

Kocaeli'de annesini darbederek rehin alan şizofreni hastası

EVE, BALKONDAN GİRDİLER

Eve giremeyen polis ekipleri, itfaiye ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen merdivenli araç ile 2. kattaki evin balkonuna uzanan polis ekipleri, kilitli olan balkon kapısını kırarak eve girdi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yaşlı kadını darbeden saldırgan Mustafa İlhan Arıcı, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Daha sonra eve giren sağlık ekiplerince sedyeye alınan yaralı kadın itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla ambulansa alındı.

POLİS ARACINA TÜKÜRDÜ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa İlhan Arıcı ise polis ekiplerince kelepçelenerek polis aracına alındı. Araca alınırken çevredekilere tüküren Mustafa İlhan Arıcı, bindiği araçta ise polis ekiplerinin oturacağı alanlara tükürmeye devam etti.

Olaya tanık olan komşuları ise şahsın daha önce de benzer saldırgan tavırlar sergilediğini söyledi.