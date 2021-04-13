Kocaeli’de annesini öldüren şahsın tahliyesine karar verildi

Aynı odada uyuduğu annesini pompalı tüfekle öldüren şahıs, akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor sonrası, yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda tedavi edilmesi kararı ile tahliye edildi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Balaban Mahallesi’nde 14 Şubat tarihinde Emrah Durmaz isimli bir şahıs, aynı odada yattığı annesi Fatma Durmaz’a uyurken av tüfeği ile ateş etti.

Gece saatlerinde evden gelen silah sesini duyan komşular, 112 Acil Yardım ekiplerini aradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

‘ÜSTSOYU KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇUNDAN YARGILANDI

Tutuklanan Emrah Durmaz'ın 'Üstsoyu kasten öldürme' suçundan yargılandığı davaya, Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Davada taraf avukatları hazır bulundu. Emrah Durmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

“DAVRANIŞLARINI YÖNLENDİRME YETENEĞİ AZALMIŞ”

Mahkemeye ulaşan Adli Tıp raporunda, annesini öldüren Emrah Durmaz’ın, mevcut akıl sağlığı nedeniyle eylemle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olduğunun tespit edildiği bildirildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Raporun ardından ceza ehliyetinin olmadığı belirlenen Durmaz, yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda koruma ve tedavi altına alınması şartı ile tahliye edildi.