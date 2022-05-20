Petrol
112.48
0.39%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
485.882
1.69%
BTXN Coin
13.30
-8.71%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Kocaeli'de annesinin emzirdiği bebek yaşamını yitirdi

    Süt emdikten sonra burnu kanamaya başlayan 3 aylık Ömer Asaf, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 20.05.2022 - 15:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de annesinin emzirdiği bebek yaşamını yitirdi

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde acı bir olay yaşandı.

    Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan bir kadın, 3 aylık oğlunu emzirdikten sonra yanına yatırdı.

    Burnundan kan geldi

    Bir süre sonra bebeğin burnundan kan geldiğini gören anne, çığlık atarak ağlamaya başladı. Sesi duyan kocası ve komşuları hemen bebeğe müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Ömer Asaf Kökçek’i hastaneye götürdü. Minik Ömer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Otopsi yapılacak

    İHA'nın haberine göre bebek, ölüm nedeninin öğrenilmesi için otopsiye alındı. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de annesinin emzirdiği bebek yaşamını yitirdi #1

    Kocaeli de annesinin emzirdiği bebek yaşamını yitirdi #2


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Finalde Anadolu Efes’in rakibi Real Madrid
    Basketbol

    Finalde Anadolu Efes’in rakibi Real Madrid

    Görüş Bildir