Kocaeli'de annesinin emzirdiği bebek yaşamını yitirdi

Süt emdikten sonra burnu kanamaya başlayan 3 aylık Ömer Asaf, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde acı bir olay yaşandı.

Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan bir kadın, 3 aylık oğlunu emzirdikten sonra yanına yatırdı.

Burnundan kan geldi

Bir süre sonra bebeğin burnundan kan geldiğini gören anne, çığlık atarak ağlamaya başladı. Sesi duyan kocası ve komşuları hemen bebeğe müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Ömer Asaf Kökçek’i hastaneye götürdü. Minik Ömer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otopsi yapılacak

İHA'nın haberine göre bebek, ölüm nedeninin öğrenilmesi için otopsiye alındı. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.