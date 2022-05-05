Petrol
110.56
0.38%
Euro
15.73
0.43%
Dolar
14.87
0.91%
Altın
906.53
1.79%
Borsa
2486
2.30%
Bitcoin
590.171
0.93%
BTXN Coin
16.71
5.96%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Kocaeli'de apartman yangını

    Bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.
    • 05.05.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 13:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de apartman yangını

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 19 Mayıs Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katı alev aldı.

    Alevlerin yükseldiği evdeki Suat A. ile annesi ve diğer bina sakinleri hızlıca dışarı çıktı, ardından itfaiyeye haber verildi.

    Yangın söndürüldü

    DHA'nın haberine göre; elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

    Evde hasar meydana geldi

    Yangın söndürülürken, evde de hasar oluştu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de apartman yangını #1

    Kocaeli de apartman yangını #2

    Kocaeli de apartman yangını #3

    Kocaeli de apartman yangını #4


    İlginizi Çekebilir

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    ABD'de açık iş sayısı rekor kırdı
    Ekonomi

    ABD'de açık iş sayısı rekor kırdı

    Boston Celtics seriyi eşitledi
    Basketbol

    Boston Celtics seriyi eşitledi

    Görüş Bildir