Kocaeli'de apartman yangını

Bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 19 Mayıs Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katı alev aldı.

Alevlerin yükseldiği evdeki Suat A. ile annesi ve diğer bina sakinleri hızlıca dışarı çıktı, ardından itfaiyeye haber verildi.

Yangın söndürüldü

DHA'nın haberine göre; elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Evde hasar meydana geldi

Yangın söndürülürken, evde de hasar oluştu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.













