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Kocaeli'de apartman yangını
Bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.
- 05.05.2022 - 13:37
- Güncelleme : 05.05.2022 - 13:53
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 19 Mayıs Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katı alev aldı.
Alevlerin yükseldiği evdeki Suat A. ile annesi ve diğer bina sakinleri hızlıca dışarı çıktı, ardından itfaiyeye haber verildi.
Yangın söndürüldü
DHA'nın haberine göre; elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
Evde hasar meydana geldi
Yangın söndürülürken, evde de hasar oluştu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.