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Kocaeli’de, apartmana girip bisiklet çaldı
Apartmana giren hırsız, ikinci katta bulunan bisikleti çalarak kayıpları karıştı. Bisikletin çalınma anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
- DHA
- 01.07.2021 - 12:38
- Güncelleme : 01.07.2021 - 12:48
Kocaeli’nin Darıca ilçesine bağlı Yeni Mahalle Acı Çeşme Sokak'ta ikamet eden Özkan Güneş, oğluna bisiklet satın aldı.
Apartmanın ikinci katında kapının önüne konulan bisiklet, ertesi gün apartmana giren hırsız tarafından çalındı.
Güneş, bisikleti yerinde göremeyince çevredeki binaların güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceledi.
BİSİKLETE BİNEREK BÖLGEDEN UZAKLAŞTI
Görüntülerde sokağa gelen bir şahsın apartmana girdiği, kısa süre sonra çaldığı bisiklete binerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntüleri polise veren Güneş, şahıstan şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli’de, apartmana girip bisiklet çaldı VİDEO