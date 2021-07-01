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    Kocaeli’de, apartmana girip bisiklet çaldı

    Apartmana giren hırsız, ikinci katta bulunan bisikleti çalarak kayıpları karıştı. Bisikletin çalınma anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 01.07.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 12:48
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    Kocaeli’de, apartmana girip bisiklet çaldı

    Kocaeli’nin Darıca ilçesine bağlı Yeni Mahalle Acı Çeşme Sokak'ta ikamet eden Özkan Güneş, oğluna bisiklet satın aldı.

    Apartmanın ikinci katında kapının önüne konulan bisiklet, ertesi gün apartmana giren hırsız tarafından çalındı.

    Güneş, bisikleti yerinde göremeyince çevredeki binaların güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceledi.

    BİSİKLETE BİNEREK BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

    Görüntülerde sokağa gelen bir şahsın apartmana girdiği, kısa süre sonra çaldığı bisiklete binerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.

    Kocaeli’de, apartmana girip bisiklet çaldı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Görüntüleri polise veren Güneş, şahıstan şikayetçi oldu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli’de, apartmana girip bisiklet çaldı VİDEO

    Kocaeli’de, apartmana girip bisiklet çaldı #2

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