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- Kocaeli'de apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı
Kocaeli'de apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı
Başiskele ilçesinde yoğun yağış nedeniyle bir apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı. İtfaiye katlardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.
- DHA
- 15.12.2021 - 02:07
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
GİRİŞ VE BODRUM KATLARINI SU BASTI
Başiskele Yeşilkent Mahallesi'ndeki Bahçecik Kalıcı Konutları'nda sağanak nedeniyle bir apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı.
İTFAİYE ÇALIŞMA BAŞLATTI
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi geldi. Apartmanın bodrum katına su pompası kuran itfaiyeciler, biriken suyu boşaltmak için çalışma başlattı.