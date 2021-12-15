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    Kocaeli'de apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı

    Başiskele ilçesinde yoğun yağış nedeniyle bir apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı. İtfaiye katlardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 02:07
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    Kocaeli'de apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

    GİRİŞ VE BODRUM KATLARINI SU BASTI

    Başiskele Yeşilkent Mahallesi'ndeki Bahçecik Kalıcı Konutları'nda sağanak nedeniyle bir apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı.

    Kocaeli de apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı #1

    İTFAİYE ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi geldi. Apartmanın bodrum katına su pompası kuran itfaiyeciler, biriken suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

    Kocaeli de apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı #2

    Kocaeli de apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı #3

    Kocaeli de apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı #4

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