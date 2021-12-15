Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı

Kocaeli'de apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı

Başiskele ilçesinde yoğun yağış nedeniyle bir apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı. İtfaiye katlardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.