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- Kocaeli'de arabayla hastaneye giden adam, beyin kanaması geçirdiğini öğrendi
Kocaeli'de arabayla hastaneye giden adam, beyin kanaması geçirdiğini öğrendi
52 yaşındaki Alpaslan Yalta, aniden rahatsızlanmasıyla kendi aracıyla gittiği hastanede, beyin kanaması geçirdiğini öğrendi.
- 06.09.2022 - 21:30
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Alpaslan Yalta, aniden rahatsızlandı.
Bunu üzerine Alpaslan Yalta, aracıyla hastaneye gitti.
İHA'nın haberine göre; hastanede yapılan tetkiklerde Yalta’nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
3 gündür yaşam mücadelesi veriyor
Acilen yoğun bakıma alınan 52 yaşındaki adam, 3 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.