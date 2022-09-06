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    Kocaeli'de arabayla hastaneye giden adam, beyin kanaması geçirdiğini öğrendi

    52 yaşındaki Alpaslan Yalta, aniden rahatsızlanmasıyla kendi aracıyla gittiği hastanede, beyin kanaması geçirdiğini öğrendi.
    • 06.09.2022 - 21:30
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    Kocaeli'de arabayla hastaneye giden adam, beyin kanaması geçirdiğini öğrendi

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Alpaslan Yalta, aniden rahatsızlandı.

    Bunu üzerine Alpaslan Yalta, aracıyla hastaneye gitti.

    İHA'nın haberine göre; hastanede yapılan tetkiklerde Yalta’nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

    3 gündür yaşam mücadelesi veriyor

    Acilen yoğun bakıma alınan 52 yaşındaki adam, 3 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

    Kocaeli de arabayla hastaneye giden adam, beyin kanaması geçirdiğini öğrendi #1


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