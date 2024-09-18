Kocaeli'de araç bariyere saplandı, sürücü yaşamını yitirdi TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan araç bariyere saplandı. Bariyerin aracın ön kısmından girip arka camından çıktığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

İHA

TEM Otoyolu'nun İzmit Batı gişeler mevkisinde, Ankara istikametinde seyreden Erkan Elmas (48) yönetimindeki 34 BAD 833 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı.

BARİYER, ÖNDEN GİRİP ARKADAN ÇIKTI

Araç, yaklaşık 10 metre boyunca bariyeri sürükleyerek ilerledi. Bariyer, aracın ön kısmından girip arka camından çıktı. O sırada yoldan geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir ambulans hemen olay yerine müdahale etti. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu Erkan Elmas’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri, Elmas'ın cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı ve cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kazaya ilişkin detaylı incelemelerde bulundu.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, iki şeritten kontrollü geçiş sağlayarak trafiği yönlendirdi. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yol normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)