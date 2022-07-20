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    Kocaeli'de araç çalan şahıs yayaya çarptı

    Kocaeli'de araç çalan şahıs karşı şeride geçerek bir yaya çarptı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
    • 20.07.2022 - 21:55
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 22:19
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    Kocaeli'de araç çalan şahıs yayaya çarptı

    Kocaeli'de İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde, S.K. isimli şahıs Berk Sokak'ta park halinde olan hafif ticari aracı çalarak kaçtı.

    Çaldığı araçla yayaya çarptı

    Çaldığı araçla Cengiz Topel Caddesi'nde ters istikamete dalan S.K., bu esnada karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.N.'ye (16) çarptı.

    Kaza sonrası S.K., devriye atan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Kocaeli de araç çalan şahıs yayaya çarptı #1

    Yaralı yaya hastaneye kaldırıldı

    Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin yapılmasının ardından genç kız, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kocaeli de araç çalan şahıs yayaya çarptı #2

    Trafik normale döndü

    İHA'nın haberine göre, kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik tek şeritten verildi. Kısa süreli araç kuyrukları oluştu. Aracın kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

    Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

    Kocaeli de araç çalan şahıs yayaya çarptı #3


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