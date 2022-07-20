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- Kocaeli'de araç çalan şahıs yayaya çarptı
Kocaeli'de araç çalan şahıs yayaya çarptı
- 20.07.2022 - 21:55
- Güncelleme : 20.07.2022 - 22:19
Kocaeli'de İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde, S.K. isimli şahıs Berk Sokak'ta park halinde olan hafif ticari aracı çalarak kaçtı.
Çaldığı araçla yayaya çarptı
Çaldığı araçla Cengiz Topel Caddesi'nde ters istikamete dalan S.K., bu esnada karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.N.'ye (16) çarptı.
Kaza sonrası S.K., devriye atan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yaralı yaya hastaneye kaldırıldı
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin yapılmasının ardından genç kız, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafik normale döndü
İHA'nın haberine göre, kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik tek şeritten verildi. Kısa süreli araç kuyrukları oluştu. Aracın kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.
Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.