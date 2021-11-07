Euro
11.2104
-0.08%
Dolar
9.6813
0.02%
Altın
566.11
0.02%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
610.300
2.10%
BTXN Coin
0.00
0.00%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Kocaeli'de araca gizlenmiş 106 kilo skunk ele geçirildi

    Osmangazi Köprüsü çıkışında durdurulan bir minibüste narkotik ekiplerince arama yapıldı. Araçta 106 kilo 700 gram skunk ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.11.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de araca gizlenmiş 106 kilo skunk ele geçirildi

    Kocaeli Narkotik Şube ekiplerinin aldığı istihbarat sonrası Osmangazi Köprüsü çıkışı Dilovası ilçesinde durdurulan bir minibüste, narkotik köpeği 'Nitro' ile arama yapıldı.

    Köpeğin tepki verdiği bölgelerde arama yapan polis ekipleri, 27 paket olarak kolilenmiş halde toplam 106 kilo 700 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

    3 GÖZALTI

    Minibüse ve uyuşturucu maddeye el konulurken, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

    Kocaeli'de durdurulan araçtan koli koli uyuşturucu çıktı VİDEO


    Kocaeli de araca gizlenmiş 106 kilo skunk ele geçirildi #1

    Kocaeli de araca gizlenmiş 106 kilo skunk ele geçirildi #2

    Kocaeli de araca gizlenmiş 106 kilo skunk ele geçirildi #3

    Kocaeli de araca gizlenmiş 106 kilo skunk ele geçirildi #4

    Kocaeli de araca gizlenmiş 106 kilo skunk ele geçirildi #5

    Kocaeli de araca gizlenmiş 106 kilo skunk ele geçirildi #6

    Kocaeli de araca gizlenmiş 106 kilo skunk ele geçirildi #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir