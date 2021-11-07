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- Kocaeli'de araca gizlenmiş 106 kilo skunk ele geçirildi
Kocaeli'de araca gizlenmiş 106 kilo skunk ele geçirildi
Osmangazi Köprüsü çıkışında durdurulan bir minibüste narkotik ekiplerince arama yapıldı. Araçta 106 kilo 700 gram skunk ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 07.11.2021 - 14:16
- Güncelleme : 07.11.2021 - 14:29
Kocaeli Narkotik Şube ekiplerinin aldığı istihbarat sonrası Osmangazi Köprüsü çıkışı Dilovası ilçesinde durdurulan bir minibüste, narkotik köpeği 'Nitro' ile arama yapıldı.
Köpeğin tepki verdiği bölgelerde arama yapan polis ekipleri, 27 paket olarak kolilenmiş halde toplam 106 kilo 700 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
3 GÖZALTI
Minibüse ve uyuşturucu maddeye el konulurken, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de durdurulan araçtan koli koli uyuşturucu çıktı VİDEO