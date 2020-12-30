Euro
9.0714
0.08%
Dolar
7.3786
-0.06%
Altın
448.59
-0.19%
Borsa
1.478
-0.13%
Bitcoin
213.990
3.68%
EXEN Coin
10.79
0.00%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Kocaeli'de aracı tamir etmek isterken altında ezildi

    İzmit ilçesinde 62 yaşındaki vatandaşın, tamir etmek istediği kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 30.12.2020 - 01:40
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 09:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de aracı tamir etmek isterken altında ezildi

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir oto kurtarıcıda meydana gelen olayda, oto kurtarıcıda arızalı 41 BE 027 plaka kamyoneti tamir etmek isteyen Mustafa Haşiloğlu (62), yere yatarak aracın altına girdi.

    Haşiloğlu’nun aracın dokunduğu kablolar birbirine çarpınca araç bir anda çalıştı. Çalışan aracın altında metrelerce sürüklenen Haşiloğlu’nu aracın altından itfaiye ekipleri vinç yardımı ile çıkardı.

    Kocaeli'de aracı tamir etmek isterken altında ezildi İZLE


    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan incelemede ise Haşiloğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

    Haşiloğlu’nun cansız bedenini gören oğlu Yasin Haşiloğlu ise gözyaşlarına boğuldu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerde aracın bir anda çalışarak hareket ettiği ve Haşiloğlu’nu metrelerce sürüklediği görülüyor.

    Kocaeli de aracı tamir etmek isterken altında ezildi #1

    Kocaeli de aracı tamir etmek isterken altında ezildi #2

    Kocaeli de aracı tamir etmek isterken altında ezildi #3

    Kocaeli de aracı tamir etmek isterken altında ezildi #4

    Kocaeli de aracı tamir etmek isterken altında ezildi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir