Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de aracın motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı

Kocaeli'de aracın motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı

Dilovası ilçesinde, narkotik köpeği ‘Nitro’ ile yapılan aramada, cipin motor kısmına gizlenen 5 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.