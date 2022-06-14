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- Kocaeli'de aracın motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı
Kocaeli'de aracın motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı
Dilovası ilçesinde, narkotik köpeği ‘Nitro’ ile yapılan aramada, cipin motor kısmına gizlenen 5 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.
- 14.06.2022 - 17:46
- Güncelleme : 14.06.2022 - 18:04
Güvenlik güçleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor..
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları cipi Osmangazi Köprüsü girişinde durdurdu.
Narkotik köpeği ‘Nitro’ ile araçta arama yapıldı.
Motordan 5 kilo metamfetamin çıktı
Köpeğin, aracın motor kısmına tepki vermesi üzerine 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Dha'nın haberine göre araçta bulunan B.Y. ve M.M., gözaltına alındı.