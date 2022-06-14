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    Kocaeli'de aracın motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı

    Dilovası ilçesinde, narkotik köpeği ‘Nitro’ ile yapılan aramada, cipin motor kısmına gizlenen 5 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.
    • 14.06.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 18:04
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    Kocaeli'de aracın motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı

    Güvenlik güçleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor..

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları cipi Osmangazi Köprüsü girişinde durdurdu.

    Narkotik köpeği ‘Nitro’ ile araçta arama yapıldı.

    Motordan 5 kilo metamfetamin çıktı

    Köpeğin, aracın motor kısmına tepki vermesi üzerine 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

    Dha'nın haberine göre araçta bulunan B.Y. ve M.M., gözaltına alındı. 

    Kocaeli de aracın motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı #1

    Kocaeli de aracın motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı #2

    Kocaeli de aracın motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı #3

    Kocaeli de aracın motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı #4


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