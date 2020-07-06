Kocaeli'de aracın tavanından 375 kilo eroin çıktı

Temizlik malzemesi yüklü panelvan aracın tavanındaki gizli bölmede 4 milyon lira değerinde, yaklaşık 375 kilo eroin ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğle saatlerinde TEM Otoyolu’nda takibe aldığı panelvanı durdurdu.

Araç, arama yapılmak üzere Bölge Trafik Müdürlüğü’nün garajına çekildi.

375 KİLO EROİN ÇIKTI

Araçta bulunan temizlik malzemeleri indirildi. Narkotik köpeği ‘Alfa’ arama sırasında aracın tavanına doğru tepki verdi. Aracın tavanında oluşturulan gizli bölüm açıldığında 718 paket halinde yaklaşık 375 kilo eroin ele geçirildi.

4 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Eroinin değerinin 4 milyon lira civarında olduğu belirtilirken, aracı kullanan kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.