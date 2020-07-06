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    Kocaeli'de aracın tavanından 375 kilo eroin çıktı

    Temizlik malzemesi yüklü panelvan aracın tavanındaki gizli bölmede 4 milyon lira değerinde, yaklaşık 375 kilo eroin ele geçirildi.
    • DHA
    • 06.07.2020 - 15:54
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    Kocaeli'de aracın tavanından 375 kilo eroin çıktı #1

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğle saatlerinde TEM Otoyolu’nda takibe aldığı panelvanı durdurdu.

    Araç, arama yapılmak üzere Bölge Trafik Müdürlüğü’nün garajına çekildi.

    375 KİLO EROİN ÇIKTI

    Araçta bulunan temizlik malzemeleri indirildi. Narkotik köpeği ‘Alfa’ arama sırasında aracın tavanına doğru tepki verdi. Aracın tavanında oluşturulan gizli bölüm açıldığında 718 paket halinde yaklaşık 375 kilo eroin ele geçirildi.

    Kocaeli'de aracın tavanından 375 kilo eroin çıktı #2

    4 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

    Eroinin değerinin 4 milyon lira civarında olduğu belirtilirken, aracı kullanan kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Kocaeli'de aracın tavanından 375 kilo eroin çıktı #3

    Kocaeli'de aracın tavanından 375 kilo eroin çıktı #4

    Kocaeli'de aracın tavanından 375 kilo eroin çıktı #5

    Kocaeli'de aracın tavanından 375 kilo eroin çıktı #6

    Kocaeli'de aracın tavanından 375 kilo eroin çıktı #7

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