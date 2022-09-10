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- Kocaeli'de aracın tavanının üstünde yolculuk kamerada
Kocaeli'de aracın tavanının üstünde yolculuk kamerada
Bir kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürürken o anlar kayıt altına alındı.
- 10.09.2022 - 16:52
- Güncelleme : 10.09.2022 - 17:05
Kocaeli’de bir kişi, seyir halinde olan 81 DD 054 plakalı otomobilin tavan kısmında seyehat etti.
Aracın tavan kısmında bir kişinin uzanarak yolculuk yapması vatandaşları hayrete düşürdü.
Yaşanan o anları gören diğer sürücüler, telefonlarına sarılarak otomobil üstünde uzanan şahsı çekti.
Şahıs gözden kayboldu
İHA'nın haberine göre; hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan şahıs, vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.
Kocaeli'de aracın tavanının üstünde yolculuk VİDEO