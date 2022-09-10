Kocaeli'de aracın tavanının üstünde yolculuk kamerada

Bir kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürürken o anlar kayıt altına alındı.

Kocaeli’de bir kişi, seyir halinde olan 81 DD 054 plakalı otomobilin tavan kısmında seyehat etti.

Aracın tavan kısmında bir kişinin uzanarak yolculuk yapması vatandaşları hayrete düşürdü.

Yaşanan o anları gören diğer sürücüler, telefonlarına sarılarak otomobil üstünde uzanan şahsı çekti.

Şahıs gözden kayboldu

İHA'nın haberine göre; hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan şahıs, vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

Kocaeli'de aracın tavanının üstünde yolculuk VİDEO







