Kocaeli'de aracını kanala deviren alkollü sürücü: Nöbet tutuyorum

Alkollü olarak direksiyon başına geçince aracını su kanalına deviren şahıs, nöbet tutma yalanıyla polisleri sürücü olmadığına inandırmaya çalıştı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Şirintepe Mahallesi Bartu Sokak üzeri Çınarlıdere Viyadükleri altında 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, Alaattin Budak adlı sürücü idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak Bartu Sokak üzerinde yağmur suyu kanalına devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanları ile çıkan alkollü sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

KOMŞUSUNU ÇAĞIRDI

Yapılan alkol muayenesinde, 1.78 promil alkollü olduğu belirlenen Budak, sürücü olduğu iddiasıyla olay yerine komşusunu çağırdı. Ehliyetine 1 yıl önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğunu söyleyen Budak’ın olay yerine çağırdığı komşusu ise sürücü olmadığını evinden geldiğini söyledi.

"ARAÇTA DEĞİLDİM"

Polisleri sürücü olmadığına inandırmaya çalışan Alaattin Budak, "Ben bir şey görmedim. Ben arabayı kullanan değilim. Ben gördüm geldim, adamlar arabayı bıraktı gitti. Ben nöbet tutuyorum burada, ben araçta değildim. Ben arabayı burada gördüm. Abi yardım çağırmaya gitti. Ben de arabanın başında durdum. Bende alkol var. Evimde alkol aldım geldim. Bende ehliyet yok. Alkolden ehliyetimi kaptırdım zaten" dedi.

İTİRAF ETTİ

Komşusunun da itirafı ile kaza yaptığını itiraf eden Budak, polis ekiplerine ceza yazmamaları için uzun süre dil döktü.

PARA CEZASI VERİLDİ

Üzerinden kimlik çıkmayan sürücü Budak’a, kısıtlama saatlerinde ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde araç kullandığı gerekçesiyle toplamda 11 bin 244 TL ceza kesildi. Ehliyetine 5 yıl süre ile el konulan sürücü daha sonra ifadesi için polis merkezine götürülürken, kaza yapan araç ise çekici ile yoldan kaldırıldı.