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    Kocaeli’de arka koltukta otururken sürücüyü vurdu

    Borcunu isteyen arkadaşı tarafından otomobilde silahla vurulan sürücü, kendi kullandığı araçla hastaneye gitti. Sürücüyü vuran şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.
    • 18.06.2022 - 08:46
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    Kocaeli’de arka koltukta otururken sürücüyü vurdu

    Kocaeli Devlet Hastanesi acil servisine giden 41 ADY 160 plakalı otomobilin sürücüsü Bedri Nuri Ş. (56), silahla yaralandığını söyleyerek yardım istedi.

    Kalçasından vurulduğu anlaşılan yaralı tedaviye alınırken, durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri geldi.

    Polis ekipleri otomobil üzerinde inceleme yaptı.

    Arka koltukta otururken vurdu

    Bedri Nuri Ş. ifadesinde, borçlu olduğu arkadaşı M.K. ile Kartepe İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde otomobil ile seyahat ettikleri sırada tartıştıklarını, arka koltukta oturan M.K.'nın kendisine ateş ettikten sonra araçtan inerek kaçtığını söyledi.

    DHA’nın haberine göre çalışma başlatan polis ekipleri, M.K.'yı Kartepe ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli’de arka koltukta otururken sürücüyü vurdu #1

    Kocaeli’de arka koltukta otururken sürücüyü vurdu #2

    Kocaeli’de arka koltukta otururken sürücüyü vurdu #3


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