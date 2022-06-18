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Kocaeli’de arka koltukta otururken sürücüyü vurdu

Kocaeli’de arka koltukta otururken sürücüyü vurdu

Borcunu isteyen arkadaşı tarafından otomobilde silahla vurulan sürücü, kendi kullandığı araçla hastaneye gitti. Sürücüyü vuran şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.