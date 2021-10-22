Kocaeli'de arkadaş cinayeti: İple boğup dereye attılar

3 aydır kayıp aranan şahsın, anlaşmazlık yaşadığı ev arkadaşları tarafından boğularak öldürüldüğü ve dereye atıldığı ortaya çıktı. Maktulün cesedine ulaşılamazken, şüpheliler gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde aralarında anlaşmazlık yaşayan arkadaşların kavgası cinayetle bitti.

Tersanede çalışan Selçuk Duman’dan haber alamayan ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

İhbar sonrasında inceleme başlatan polis ekipleri, gerçeği ortaya çıkardı.

Duman’ın araba anlaşmazlığı yaşadığı ve aralarında ev arkadaşlarının da olduğu 6 kişiyi Zonguldak, Kırıkkale, Karamürsel ve Gebze’de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

İPLE BOĞUP CESEDİ DEREYE ATTILAR

Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Duman’ın 3 arkadaşı ise ev arkadaşlarını anlaşmazlıkta çıkan tartışma neticesinde iple boğarak Gemlik’te dereye attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

CESEDE ULAŞILAMADI

İtiraf sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipler, Gemlik’te belirtilen dere yatağında dalgıçlar eşliğinde arama başlattı.

Uzun süren aramalarda Duman’ın cesedine rastlanmazken aramaların devam ettiği öğrenildi.

TARİHİ ESER SİKKELER ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şahısların kullandıkları araçlarında yapılan aramalarda ise tarihi eser niteliğinde altın sikkeler ele geçirildi.

Sikkeleri gizlemek isteyen şahısların, kahvaltılık malzemelerin içine sikkeleri sakladıkları belirlendi. Şahısların yapılan incelemelerinde ise tarihi eser kaçakçılığından suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.















