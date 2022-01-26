Kocaeli'de arkadaş cinayetinde 25 yıla kadar hapis talebi

Husumetlisini korkutmak için rastgele ateş ettiği sırada arkadaşını başından vurarak öldüren Gençosman Yıldız'ın yargılandığı davada, mütalaa açıklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Işılay Sokak'taki oto yıkama dükkanına tabanca ile gelen Gençosman Yıldız, husumetli olduğu H.H.S.'yi korkutmak için 2 kez rastgele ateş etti.

17 Mart 2021'deki olayda Yıldız'ın tabancasından çıkan mermilerden biri, arkadaşı Ramazan Ece'nin başına isabet etti.

YANLIŞLIKLA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Dükkandakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Ece, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Yıldız ise bir süre sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ramazan Ece'nin ölümüyle ilgili Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine bugün devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Yıldız, öldürülen Ramazan Ece'nin ailesi ve avukatlar hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın odadaki boğuşma sırasında hedef gözetmeksizin ateş etmiş olmasını göz önüne alarak ‘olası kastla kasten öldürme’ suçunu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirdi. Sanık Yıldız'ın, 20 yıldan 25 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

"KİMSEYİ ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU"

Duruşmada savunma yapan Gençosman Yıldız ise "H.H.S. olay günü adamlarını bana zarar vermek için ofise toplamıştır. Ben kasıtlı olarak Ramazan ağabeyi öldürmüş değilim. Olay yerinde bulunan tanıklar olayın gerçeğini anlatmıyorlar. Olayın doğrusu benim anlattığım şekildedir. Ramazan ile bir husumetim yoktur. Benim kimseyi öldürme niyetim yoktu. Netice bu şekilde meydana geldi." dedi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 15 MART'TA

Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre istemesi üzerine 15 Mart'a ertelendi.