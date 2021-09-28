Evde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak ölümüne sebep olan şahıs, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz şubat ayında, Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Öğretmenler Caddesi’ndeki evde bir araya gelen Fatih Kula (28) ile arkadaşı Volkan K. tartışma yaşadı.

Tartışma sonucu Volkan K., Fatik Kula'yı bıçaklayıp evden kaçtı.

ARKADAŞ KATİLİ OLDU

Ağır yaralanarak sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kula, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'de arkadaş katiline iyi hal indirimi ViDEO

TUTUKLANDI

Volkan K. ve olay sırasında evde olan Taşkın İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taşkın İ., polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Volkan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“EVE ÇAĞIRIP HAKARET ETTİLER"

Bugün ise Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Duruşmada taraf avukatları ve tutuklu sanık Volkan K. hazır bulundu. Kasten öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen sanık Volkan K., "Olay günü arkadaşlarımın daveti üzerine evlerine gittim. Saldırıyı onlar başlattılar, bana hakaret ve küfürler ettiler. Fatih başıma sert bir cisimle vurdu.

"SARHOŞTU BIÇAK ÇEKTİ, KENDİMİ KORUMAK ZORUNDAYDIM"

Daha sonra bana bıçak çekti. Fatih'in kafası güzeldi ne yapacağını bilmiyordu. Olay, anlık bir kaza gibi gerçekleşti. Benim hiçbir suçum yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum. Böyle bir olay başıma geldiği için çok üzgün ve pişmanım ama kendimi korumak zorundaydım." dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 15 YIL CEZA

Mahkeme heyeti, Volkan K.'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kavgaya karışan Taşkın İ.’nin ise ‘kasten yaralama’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.