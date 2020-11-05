- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de arkadaşının öldüğü kazayı görüntüledi
Kocaeli'de arkadaşının öldüğü kazayı görüntüledi
- İHA
- 05.11.2020 - 11:40
- Güncelleme : 05.11.2020 - 12:41
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D130 karayolu Yeniköy Sapağı mevkiinde 27 Mart tarihinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Semih Karaduman idaresindeki otomobil ile Osman A. idaresindeki ticari taksi çarpıştı.
Savrulan otomobil yolun kenarındaki beton duvara çarparak yan yattı. Kazada araç sürücüsü Semih Karaduman ve yanındaki Burak Gürlük yaralandı.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan Karaduman, yaklaşık 45 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kocaeli'de arkadaşının öldüğü kazayı görüntüledi ViDEO
TAKSİCİNİN CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ
22 yaşındaki Karaduman’ın öldüğü kaza ile ilgili taksi sürücüsü Osman A. hakkında, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava açıldı.
Açılan davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Osman A.'ya taksirle ölüme sebep olma suçundan 2 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Osman A.'nın cezası 1 yıl 8 aya aya indirilerek, 12 bin 100 TL para cezasına çevrildi.
ARKADAŞI KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ
Kazada hayatını kaybeden Semih Karaduman’ın yanında bulunan arkadaşı Burak Gürlük ise kazayı cep telefonuyla görüntüledi.