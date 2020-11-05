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    Kocaeli'de arkadaşının öldüğü kazayı görüntüledi

    Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, taksi ile çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 05.11.2020 - 11:40
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 12:41
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    Kocaeli'de arkadaşının öldüğü kazayı görüntüledi

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D130 karayolu Yeniköy Sapağı mevkiinde 27 Mart tarihinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Semih Karaduman idaresindeki otomobil ile Osman A. idaresindeki  ticari taksi çarpıştı.

    Savrulan otomobil yolun kenarındaki beton duvara çarparak yan yattı. Kazada araç sürücüsü Semih Karaduman ve yanındaki Burak Gürlük yaralandı.

    ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada ağır yaralanan Karaduman, yaklaşık 45 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Kocaeli'de arkadaşının öldüğü kazayı görüntüledi ViDEO

    Semih Karaduman

    TAKSİCİNİN CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ

    22 yaşındaki Karaduman’ın öldüğü kaza ile ilgili taksi sürücüsü Osman A. hakkında, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava açıldı.

    Açılan davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Osman A.'ya taksirle ölüme sebep olma suçundan 2 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Osman A.'nın cezası 1 yıl 8 aya aya indirilerek, 12 bin 100 TL para cezasına çevrildi.

    kaza

    ARKADAŞI KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

    Kazada hayatını kaybeden Semih Karaduman’ın yanında bulunan arkadaşı Burak Gürlük ise kazayı cep telefonuyla görüntüledi.

    Semih Karaduman

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